Вакцинировать будут также тех людей, которые переболели Covid-19 - Минздрав

Рассказали подробности вакцинации украинцев. Фото: Reuters

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что прививки от коронавируса намерены делать и тем, кто уже переболел Covid-19, но им предложат на полгода отсрочить вакцинацию.

Минздрав переутвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, как и кого вакцинировать против коронавируса, сказал главсанврач в эфире "Право на владу".

"Человеку, который переболел Covid-19, может быть рекомендовано передвинуть прививку на 6 месяцев, но если у него есть желание, и он попал в приоритетные группы, перенесенная болезнь не является противопоказанием к вакцинации", - заявил он.

Вакцинация будет бесплатная и добровольная. Прививки не будут делать беременным женщинам, поскольку мало данных о том, как они переносят введение препарата.

Ляшко также отметил, что тестирование перед вакцинацией делать не будут.

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Напомним, ранее Ляшко заявил, что первыми вакцины получат медики.