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Moderna разрабатывает вакцину против штамма коронавируса Omicron

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Moderna разрабатывает вакцину против штамма коронавируса Omicron
Результаты эксперимента объявят в ближайшие недели. Фото: Pixabay

Фармацевтическая компания Moderna разрабатывает вакцину, которая будет эффективна против недавно обнаруженного штамма коронавируса Omicron.

В Moderna сообщили, что в настоящее время начали изучать в клинических условиях два поливалентных варианта вакцин, которые предварительно разработали в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в штамме Omicron. Результаты эксперимента объявят в ближайшие недели.

Недавно обнаруженный вариант коронавируса Omicron включает мутации, находящиеся в штамме Дельта, а также мутации, находящиеся в штаммах Бета и Альфа. В общей сложности генетики установили 32 мутации в этом штамме.

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Такая комбинация мутаций составляет значительный потенциальный риск противодействия вирусу имеющимся вакцинам и более слабому иммунному действию вследствие выздоровления от предыдущих вариантов коронавируса.

Какие варианты вакцины разработали в Moderna:

1) Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме Omicron, также присутствовавших в Beta-штамме.
2) Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме Omicron, также присутствовавших в штаммах Beta и Delta.

Первые три случая нового варианта были обнаружены в Республике Ботсвана 11 ноября. Спустя три дня шесть случаев подтвердили в Южно-Африканской Республике.

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