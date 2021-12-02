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четверг, 02 декабря 2021 04:13

Moderna обещает новую вакцину против штамма Omicron

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Moderna обещает новую вакцину против штамма Omicron
Moderna приступила к разработке вакцины против штамма Omicron. Фото: Reuters

Компания Moderna приступила к разработке вакцины против нового штамма Omicron. Планирует подать заявку на разрешение в США уже в марте этого года.

Об этом сообщил президент американской биотехнологической компании Moderna Стивен Хогге, пишет The Guardian.

"Мы уже начали эту программу", – отметил он.

Вакцина будет иметь гены против мутаций в новом штамме Omicron. И это разрушит ожидание, что вакцина может оказаться неэффективной против нового штамма. Компания ожидает ее одобрения для использования в США уже в марте 2022 года.

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В то же время компания уже разрабатывает поливалентную вакцину, которая будет эффективна сразу против четырех различных вариантов коронавируса, включая Omicron.

25 ноября в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron. Мутацию уже зафиксировали в Европе, Австралии и Северной Америке. В одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны зафиксировали 44 случая нового штамма коронавируса Omicron.

Новый штамм может быть более устойчив к вакцинам и быстрее распространиться.

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