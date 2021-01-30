Мобильное приложение виявлятиме Covid-19 - ученые разрабатывают уникальную программу

Общая стоимость компонентов для теста составляет около $ 45. Фото: pixabay.com

Ученые разрабатывают мобильное приложение, которое может выявить Covid-19 в слюне примерно за 10 минут.

Эта технология оснащает телефон небольшим микроскопом, который анализирует образец слюны на наличие вируса, сообщает Daily Mail.

Разработчики планируют объединить скорость теста на антиген с точностью ПЦР-теста.

Процесс описали в журнале Nature Protocols. Он происходит с помощью микроскопа и покрытого воском листа бумаги, который называют микрофлюидной бумагой, он направляет образец через определенные каналы. После нанесения образца слюны на бумагу пациенту вводят антитела с флуоресцентными шариками.

Если в слюне много частиц коронавируса, антитела будут прикрепляться к каждой из них.

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"Под микроскопом частицы патогена проявляются в виде небольших скоплений флуоресцентных шариков, которые пользователь может затем подсчитать", - объяснили исследователи.

По словам исследователей, весь процесс - прикрепление бусинок к образцу, пропитка бумаги в образце, снимок под микроскопом и подсчет бусин - занимает от 10 до 15 минут.

Общая стоимость компонентов для теста U of Arizona составляет около $45. Даже непрофессионал может сделать такой опыт после просмотра короткого учебного видео.

В рамках инициативы COVAX в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины "Pfizer". Первыми будут вакцинировать медиков, контактирующих с больными.