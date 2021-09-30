Минздрав утвердил обязательную вакцинацию для некоторых профессий - что грозит непривитым

Минздрав утвердил приказ об обязательноq Covid-вакцинации. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

Министерство здравоохранения утвердило приказ об обязательной вакцинации от коронавируса. Его в ближайшее время должны зарегистрировать в Минюсте. После этого указ вступит в силу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, независимо от специализации заведения - ясли, сады, школы, профтехучилища или вузы. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций - областные, городские и районные", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Эспрессо".

Тех, кто откажется прививаться, на время карантина работодатель должен отстранить от рабочего процесса без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы, подчеркнул глава Минздрава.

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22 сентября на заседании правительство приняло решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Законодательство Украины предусматривает такие меры, подчеркнул Виктор Ляшко. Симптомы коронавируса мучают переболевших еще полгода, свидетельствуют результаты исследований.