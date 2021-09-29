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среда, 29 сентября 2021 13:50

Симптомы Covid мучают переболевших еще полгода: назвали какие

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Симптомы Covid мучают переболевших еще полгода: назвали какие
У каждого третьего переболевшего Covid симптомы могут проявляться еще полгода. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, сохраняется как минимум один Covid-симптом. Они могут проявляться в течение трех - шести месяцев после выздоровления.

Таковы результаты исследования, пишет The Guardian.

Его провели ученые из Оксфордского университета, национального института медицинских исследований и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья.

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Ученые привлекли более 270 тыс. человек, переболевших Covid-19 в США.

У 37% пациентов был хотя бы один продолжительный Covid симптом, диагностированный через три - шесть месяцев после заражения, свидетельствуют результаты исследований.

Чаще всего сохраняются после выздоровления следующие симптомы:

- усталость;
- депрессия;
- беспокойство;
- проблемы с дыханием;
- абдоминальные, то есть болевые симптомы.

Люди, переболевшие коронавирусом, более склонны к развитию депрессии, деменции, психоза и инсульта. Об этом говорится в исследовании ученых Оксфордского университета. У трети из 246 тыс. добровольцев, победивших коронавирус, наблюдались психические расстройства, нарушения в работе мозга или рецидив неврологических заболеваний.

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29
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