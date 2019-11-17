Минздрав разрабатывает новый закон о психическом здоровье

Скалецкая сообщила о новом законе в Минздраве. Фото: ВВС

Министерство здравоохранения Украины работает над новым законом "О психическом здоровье".

"Психическое здоровье - это уровень психологического благополучия, которое лежит в основе качества жизни каждого. Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект Закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", - на своей странице в Facebook сообщила глава ведомства Зоряна Скалецкая после встречи с представителями посольства Литвы в Украине.

По словам Скалецкой, Литва готова делиться с украинскими специалистами своими "значительными наработками в области психического здоровья". В частности, помочь в социализации людей с психическими расстройствами.

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В Украине выходит фильм "Диагноз" об изменениях в украинской медицине за три года работы Министерства здравоохранения и экс-исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун.