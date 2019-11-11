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понедельник, 11 ноября 2019 14:15

Вышел трейлер фильма о медреформе Супрун

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Вышел трейлер фильма о медреформе Супрун
"Скоро выйдет полнометражный фильм". Скриншот

Кинообъединение # BABYLON13 опубликовало трейлер фильма "Диагноз" об изменениях в украинской медицине за три года работы Министерства здравоохранения и экс-исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун.

Команда # BABYLON13 с 2016 года наблюдала за ходом изменений.

"В течение трех лет нашей работы в Министерстве здравоохранения, команда документалистов Babylon'13 фиксировала процесс коренной трансформации медицины, работу нашей команды и людей, которые вместе с нами воплощали изменения.

И уже скоро об этом выйдет полнометражный документальный фильм" Диагноз ", - написала Супрун, распространив тлейлер.

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4 сентября Кабинет министров уволил Ульяну Супрун и Александра Линчевского с должностей заместителей министра здравоохранения.

Новым министром здравоохранения стала Зоряна Скалецкая.

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