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понедельник, 16 ноября 2020 13:59

Минздрав планирует обеспечить подписание деклараций с врачом онлайн

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Минздрав планирует обеспечить подписание деклараций с врачом онлайн
Каждый гражданин должен быть обеспечен медицинской помощью, иметь врача, который будет предоставлять ему помощь в случае заболевания Covid-19. Фото: pixabay

Проработать вопрос о подписании онлайн-деклараций с семейными врачами поручил заместителям министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Нам нужно как можно быстрее найти решение, как подписывать онлайн-декларации с семейными врачами. Я дал соответствующее задание своим заместителям, чтобы они полностью проработали этот вопрос. Уверен, что мы найдем решение", - сказал министр.

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По его словам, каждый гражданин должен быть обеспечен медицинской помощью, иметь врача, который будет предоставлять ему помощь в случае заболевания Covid-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на Covid-19 и находится на самоизоляции дома. Глава МОЗ продолжает работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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16
ноября

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