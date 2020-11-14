Глава МОЗ Степанов заболел коронавирус Covid-19

Степанов призвал украинцев соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких. Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома. Глава МОЗ продолжает работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому, что несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - отметил глава МОЗ.

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Он призвал украинцев соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких.

"Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник и будьте здоровы ", - подчеркнул Степанов.

Коронавирусом заразилось почти все руководство Украины, в томе числе и президент Владимир Зеленский. 9 ноября коронавирус обнаружили у президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса президента Андрея Ермака. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что президент и глава Офиса президента, которые лечатся от Covid-19, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".