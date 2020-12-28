Минздрав определил требования для вакцины от коронавируса

В Украине утвердили требования к вакцине от коронавируса. Фото: pixabay

В Украине приняли соответствующие медико-технические требования к вакцине против коронавируса.

Министерство здравоохранения утвердило соответствующий указ, сообщили на сайте ведомства.

По требованиям, термин годности вакцины на момент поставки должен быть не менее 70% от общего срока годности.

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Также вакцина, которая поставляется, должна иметь регистрацию в Украине, преквалификацию ВОЗ, и/или быть зарегистрирована в США, Великобритании, Швейцарской конфедерации, Японии, Австралии, Канаде и некоторых других странах. Или препарат должен быть разрешен централизованной процедурой компетентным органом ЕС.

У вакцины должен быть сертификат на украинском и английском языках, документ, который подтверждает возможность обеспечения холодовой цепи при транспортировках и хранении вакцины. Препараты должны сопровождаться индикаторами замораживания и/или приборами контроля температуры.

Делать прививки от коронавируса необходимо вакцинами, которые прошли 3-ю фазу испытаний. Таковы вакцины компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, рассказал академик Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко в интервью "РБК-Украина". Также он сказал, стоит ли учитывать побочные эффекты от прививки.