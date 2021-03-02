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вторник, 02 марта 2021 12:33

Минздрав назвал регионы, где показатель госпитализаций пересек норму

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Минздрав назвал регионы, где показатель госпитализаций пересек норму
6 областей имеют увеличенный показатель госпитализаций. Фото: pixabay

В 6 регионах Украины превышена граница госпитализаций больных коронавирусом.

На Ивано-Франковщине наиболее критическая ситуация, сообщает Министерство здравоохранения.

По данным на 2 марта, показатель превышен на Прикарпатье - 146 на 100 тыс. населения при норме 60, Винницкой - 99,1, Закарпатской области - 90,4, Черновицкой - 88, Житомирской - 74,8 и Николаевской - 61,4 областях.

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Все остальные показатели по требованиям Минздрава в норме.

В красной зоне карантина находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, в оранжевой - Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская и Тернопольская области. Другие регионы - в желтой зоне.

За последние сутки в Украине обнаружили 5336 новых больных коронавирусом. Из них детей - 308, медработников - 218. Опять изменилась ситуация в регионах. На 1-е место по количеству заражений вернулась Ивано-Франковщина. Там за последние сутки насчитали 649 новых больных. Далее следуют Черновицкая - 504, Винницкая - 453, Закарпатская - 438 - области и Киев - 463. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 357 470 украинцев.

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