Более 5 тис. нових больных и 162 смерти: как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 5336 новых больных коронавирусом. Из них детей - 308, медработников - 218.
Опять изменилась ситуация в регионах. На 1-е место по количеству заражений вернулась Ивано-Франковщина. Там за последние сутки насчитали 649 новых больных. Далее следуют Черновицкая - 504 Винницкая - 453, Закарпатская - 438 - области и Киев - 463.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 357 470 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 2 марта сообщает Минздрав.
Умерли 26 212 пациентов, из них 162 за последние сутки, это на 94 больше, чем днем ранее. Выздоровели - 1 176 918, за последние сутки 5194.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 463 случая;
Винницкая область - 453 случая;
Волынская область - 140 случаев;
Днепропетровская область - 206 случаев;
Донецкая область - 107 случаев;
Житомирская область - 94 случая;
Закарпатская область - 438 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 649 случаев;
Киевская область - 231 случай;
Кировоградская область - 26 случаев;
Луганская область - 32 случая;
Львовская область - 349 случаев;
Николаевская область - 153 случая;
Одесская область - 319 случаев;
Полтавская область - 131 случай;
Ровенская область - 108 случаев;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 146 случаев;
Харьковская область - 319 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 105 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черновицкая область - 504 случая;
Черниговская область - 52 случая.
24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделили на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.
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