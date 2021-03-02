Более 5 тис. нових больных и 162 смерти: как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 5336 новых больных коронавирусом. Из них детей - 308, медработников - 218.

Опять изменилась ситуация в регионах. На 1-е место по количеству заражений вернулась Ивано-Франковщина. Там за последние сутки насчитали 649 новых больных. Далее следуют Черновицкая - 504 Винницкая - 453, Закарпатская - 438 - области и Киев - 463.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 357 470 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 2 марта сообщает Минздрав.

Умерли 26 212 пациентов, из них 162 за последние сутки, это на 94 больше, чем днем ​​ранее. Выздоровели - 1 176 918, за последние сутки 5194.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 463 случая;

Винницкая область - 453 случая;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 206 случаев;

Донецкая область - 107 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 438 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 649 случаев;

Киевская область - 231 случай;

Кировоградская область - 26 случаев;

Луганская область - 32 случая;

Львовская область - 349 случаев;

Николаевская область - 153 случая;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 131 случай;

Ровенская область - 108 случаев;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 146 случаев;

Харьковская область - 319 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 105 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черновицкая область - 504 случая;

Черниговская область - 52 случая.

24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделили на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.