Минздрав инициирует увеличение ежедневного количества тестов на коронавирус

Со временем в Украине должны проводить и более 10 тисяч ПЦР-тестов. Фото: pixabay

8-10 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус планируют проводить в Украине каждый день.

Сейчас делают 5-6 тыс. тестов, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы планируем увеличивать ПЦР-тестирование, чтобы иметь реальную картину. Чем больше тестируем, тем лучше можем контролировать ситуацию", - отметил министр.

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По его словам, со временем в Украине должны проводить и более 10 тыс. ПЦР-тестов.

Минздрав закупил 4,5 тыс. украинских ПЦР-систем, чтобы увеличить возможность тестирования. Их могут проводить около 450 тыс. тест-систем. Сегодня, 27 апреля, Минздрав должен получить еще 160 тыс. украинских ПЦР-тестов.

"Будем дальше закупать украинские ПЦР-системы. Они прошли экспертизы и соответствуют по качеству мировым стандартам", - добавил министр.

Дефицита тест-систем для диагностики коронавируса в Украине нет. В каждом регионе есть возможность диагностировать Covid-19. Кроме того, существенно помогают частные лаборатории, которые приобщаются к процессу диагностики Covid-19.