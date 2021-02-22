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понедельник, 22 февраля 2021 10:39

Минздрав договорился о дополнительных 5 млн дозах вакцины NovaVax

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Минздрав договорился о дополнительных 5 млн дозах вакцины NovaVax
С июля украинцы смогут вакцинироваться вакциной от еще одного производителя. Фото: pixabay

Украина дошла до логического завершения переговоров с производителем вакцины NovaVax по увеличению количества препарата.

Нам всего доставят 15 млн доз, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Таким образом, договорились о поступлении дополнительных 5 млн доз вакцины. Однако официальный договор еще должны подписать.

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"Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 миллионов. Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланировано, начиная с июля 2021-го", - добавил он.

В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлено 1-й транш вакцины CoviShield от коронавируса производства Serum Institute India.

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