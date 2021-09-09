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четверг, 09 сентября 2021 16:09

Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать

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Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
На днях МЗ представит "зеленый" и "желтый" covid-сертификаты. Фото: diia.gov.ua

Министерство здравоохранения готовит техническое решение о выдаче "зеленого" и "желтого" сертификата.

"Зеленый" внутренний сертификат о полной вакцинации против Covid-19 будет действовать год, а "желтый" сертификат о получении первой дозы вакцины будет действителен до завершения иммунизации. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

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"Внутренний сертификат о вакцинации пока выдается на полгода. Но после того, как пройдет срок его действия, надо будет отказаться от него и загрузить новый также на полгода. Таким образом, оба сертификата будут выдаваться на один год с момента завершения курса прививки".

Сейчас нарабатывается проект постановления Кабинета министров. В ближайшие дни его примут.

"Мы хотим позволить более облегченные нормы работы бизнеса и посещение заведений людям с полным курсом прививок и имеющим этот внутренний сертификат", - добавил Кузин.

Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты соответствуют европейским требованиям. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений пандемии.

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