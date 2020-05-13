Минздрав анонсировал даты следующих послаблений карантина

Максим Степанов назвал даты послаблений карантина. Фото: УНН

Министерство здравоохранения уже спланировало даты следующих послаблений карантина. Следующее смягчение ограничений будет 22 мая.

"Есть четкий алгоритм по снятию ограничений, однако на смягчение будут влиять отдельные показатели. При этом имеем прогнозируемые даты, когда мы считаем, что сможем достичь этих показателей, - это там 22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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Алгоритм по ослаблению карантина намерены принять на ближайшем заседании Кабмина.

4 мая правительство продолжило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая. В частности, разрешена деятельность стоматологии, салонов красоты и парикмахерских, учреждений бытового обслуживания, адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, непродовольственных магазинов.