Ослабление карантина: Минздрав утвердил рекомендации для учреждений

Утвердили рекомендации работы магазинов, кафе и салонов красоты. Фото: ilusion.com.ua

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации для учреждений, которые будут предоставлять услуги в условиях карантина.

"Утвердил постановлениями главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина", - сообщил Ляшко в Facebook.

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Главный санврач напомнил, что 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Поэтому очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики.