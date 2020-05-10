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воскресенье, 10 мая 2020 14:46

Ослабление карантина: Минздрав утвердил рекомендации для учреждений

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Ослабление карантина: Минздрав утвердил рекомендации для учреждений
Утвердили рекомендации работы магазинов, кафе и салонов красоты. Фото: ilusion.com.ua

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации для учреждений, которые будут предоставлять услуги в условиях карантина.

"Утвердил постановлениями главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина", - сообщил Ляшко в Facebook.

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Главный санврач напомнил, что 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Поэтому очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики.

Ляшко опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина в парикмахерских и салонах красоты; заведениях общественного питания; при торговле продовольственными и непродовольственными товарами; при осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях; при оказании стоматологической помощи; в учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты.

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10
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