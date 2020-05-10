Ослабление карантина: Минздрав утвердил рекомендации для учреждений

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации для учреждений, которые будут предоставлять услуги в условиях карантина.
"Утвердил постановлениями главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина", - сообщил Ляшко в Facebook.
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Главный санврач напомнил, что 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Поэтому очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики.
Ляшко опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина в парикмахерских и салонах красоты; заведениях общественного питания; при торговле продовольственными и непродовольственными товарами; при осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях; при оказании стоматологической помощи; в учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты.
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