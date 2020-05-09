"Хотели создать ощущение тривоги" - главный доктор о карантине

Закрытие парков, дезинфекцию дорог проводили для психологического эффекта. Фото: freepik.com

Закрывать парки и скверы на период карантина, чтобы не допустить распространения нового коронавируса COVID-19, с точки зрения эпидемиологии не было нужды. Эти меры применили, чтобы психологически повлиять на украинцев и показать масштабы опасности, которую может нанести невидимая инфекция.

"Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги", - заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

Эту практику психологического воздействия позаимствовали у других стран.

"Когда я с самого начала анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также со стороны точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Потом, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то надо создать некий психологический эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и необходимость соблюдения карантинных мер, которые вводились правительством", - сказал Ляшко.

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"Почему мы не можем запускать сразу общественный транспорт? Не сколько меня беспокоит проблема инфицирования в общественном транспорте, а насколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который будет свободно передвигаться, будут даже без необходимости посещать определенные места, то есть на те же рынки "для экскурсии" проедут люди преклонного возраста. Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Поэтому большая миграция приводит к нарушению всех принципов карантина", - пояснил Ляшко.

"Украинцы "расслабились" и перестали соблюдать противоэпидемические мероприятий во время карантина, введенного постановлением Кабмина из-за распространения нового коронавируса COVID-19. Граждане должны посмотреть на количество случаев коронавируса в Украине и мире, чтобы понять, что на сегодня коронавирус еще не преодолен," - заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.