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четверг, 04 ноября 2021 16:57

Меткомбинат "Азовсталь" передал больницам Украины более 120 т кислорода

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Меткомбинат &quot;Азовсталь&quot; передал больницам Украины более 120 т кислорода
С начала пандемии больницы получили от группы "Метинвест" более 123 т жидкого кислорода. Фото: Reuters

Металлургический комбинат "Азовсталь" группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского две недели ведет отгрузку кислорода больницам в Киевской, Черниговской и Донецкой областях.

На сегодня уже передали 123,74 т жидкого кислорода, сообщает пресс-служба "Метинвеста".

"В условиях пандемии коронавируса медучреждения страны все больше нуждаются в бесперебойных поставках кислорода для лечения больных. Группа "Метинвест" не осталась в стороне и оперативно отреагировала на запрос Министерства здравоохранения Украины о помощи в сложной ситуации. Предприятия компании организовали отгрузку жизненно необходимого газа, а министерство распределило его в восемь областей Украины", - пояснили в пресс-службе.

В октябре меткомбинат "Азовсталь" начал отгружать жидкий кислород трем лечебным учреждениям страны. Так, для кислородной терапии ковидных больных Киевской городской клинической больнице №6 передано 62,34 т, Черниговкой городской больнице №2 - 20,28 т и Лиманской центральной районной больнице - 16,28 т кислорода. В начале ноября 18,84 т жидкого кислорода направлено в Васильковскую центральную районную больницу.

Также металлургический комбинат "Азовсталь" обеспечивает кислородом три медицинских учреждения Мариуполя, лечащих больных с Covid-19 - на этой неделе им отгрузили 6 т жидкого кислорода.

"Система здравоохранения как никогда ранее испытывает колоссальную нагрузку - пациентов с ковидом, нуждающихся в кислородной поддержке, становится все больше, кроме того многие больницы испытываю дефицит жизненно необходимого газа. Группа Метинвест оперативно отреагировала на ситуацию и уже с 23 октября, "Азовсталь", как и наши коллеги с меткомбината им. Ильича, начала отгружать кислород медучреждениям Украины", - подчеркнул директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Иван Голтвенко.

В 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено порядка 500 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с Covid-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ. А также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

C начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков. Все это централизовано распределялось в клиниках Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших вследствие Covid-19.

uaprom.info
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