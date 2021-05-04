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среда, 05 мая 2021 15:30

Медики рассказали о способе остановить старение

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  Мышцы и тело нужно приводить в тонус с помощью регулярной растяжки
Мышцы и тело нужно приводить в тонус с помощью регулярной растяжки

Профессор японского медицинского университета Сева раскрыл способ избежать старения в молодом возрасте. Его цитирует издание Nihon Keizai.

Врач Хироси Хираидзуми (Hiroshi Hiraizumi) заявил, что ощущение старения говорит об отсутствии необходимой физической нагрузки. Так, он посоветовал приводить мышцы и тело в тонус с помощью регулярной растяжки. "Мышцы становятся гибкими, в них улучшается кровообращение, активизируется метаболизм мышц и органов, что помогает предотвратить старение", — объяснил специалист.

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Кроме того, медик подчеркнул важность занятия спортом в связи с удаленной работой. Некоторые упражнения, по его словам, можно выполнить на лестнице: например, для разминки шеи и плечевого сустава будут полезны наклоны к перилам с прямой спиной.

Благодаря регулярным спортивным занятиям здоровье человека и его организм в целом становятся крепче.

Специалисты выяснили, сколько лет жизни добавляют различные виды спорта, пишет medikforum.

Группа датских исследователей во главе с доктором Питером Шнором специально для подтверждения этой теории провели исследования. Они 25 лет наблюдали и анализировали состояние здоровья 8577 человек.

Ученые смогли составить рейтинг видов спорта за количеством лет, на которые они продлевают жизнь: теннис – 9,7 года, бадминтон – 6,2 года, футбол – 4,7 года, поездки на велосипеде – 3,7 года, плавание – 3, 4 года, бег – 3,2 года, гимнастика – 3,1 года.

Исследователи настаивают, что регулярные физические нагрузки являются "универсальным лекарством" от многих болезней, поэтому должны быть в жизни каждого человека. Благодаря спорту можно быть не только в хорошей физической форме, но и иметь хорошее психологическое здоровье. Рекомендуют выделять на спорт не менее 150 минут в неделю.

http://aspekty.net/
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Дата
05
мая

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