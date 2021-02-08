Медики раскрыли невероятные свойства лимона

Это связано с большим количеством витамина С в его составе. Фото: Pixabay

Эксперты в эфире телеканала "ТВ Центр" рассказали все об известном цитрусе. Они подтвердили, что лимон помогает в борьбе с вирусами. Это связано с большим количеством витамина С в его составе.

При этом специалисты отметили, что один только фрукт не спасет от простуды. Лимон только поможет быстрее восполнить нехватку витамина при болезни. На борьбу с вирусом идет много этого вещества, пишет Ukrhealth.

Еще одно полезное свойство лимона - он помогает при головных болях. Здесь речь идет о эфирном масле цитруса. Оно хорошо снимает спазм при мигрени.

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