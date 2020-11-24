Медики предупреждают о симптомах после инъекции вакцины

Ранее во время тестирования экспериментальных вакцин от вируса SARS-COV-2 у волонтеров наблюдали наступления поствакцинальных реакций, таких как мышечные боли, лихорадка и головная боль. Фото: pixabay

Введение вакцины от Covid-19 может вызвать легкие "гриппозные" симптомы.

Врачи призывают предупреждать людей об этом, сообщает CNN.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США - CDC - опасаются, что незнание такого действия вакцины может испугать потенциальных получателей прививки.

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"Людям необходимо знать, что это вакцина. Они не будут чувствовать себя прекрасно после нее", - отметили в CDC.

Ранее во время тестирования экспериментальных вакцин от вируса SARS-COV-2 у волонтеров наблюдали наступления поствакцинальных реакций, таких как мышечные боли, лихорадка и головная боль.

Все население Украины может быть провакцинировано от Covid-19 к концу 2021 года. К процессу нужно хорошо подготовиться. В первую очередь - провести пропаганду вакцинации от коронавируса, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко.