Медики предупреждают о симптомах после инъекции вакцины

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 369
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 630
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2016
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 666
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1683
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6075
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 396
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
4
3
4
5
3
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
В Черкассах впервые пересадили почку
В Черкассах впервые пересадили почку
Телефон киевлянина был &quot;красный&quot; от вопросов о Covid-19 из-за ошибки КГГА
Телефон киевлянина был "красный" от вопросов о Covid-19 из-за ошибки КГГА
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
От Covid умирают семьями: показали один день работы врачей реанимации
От Covid умирают семьями: показали один день работы врачей реанимации
Коронавирус в Украине: имеем новый суточный рекорд
Коронавирус в Украине: имеем новый суточный рекорд
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1575
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 936
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2313
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 594
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 11:13

Медики предупреждают о симптомах после инъекции вакцины

1 Комментировать
Медики предупреждают о симптомах после инъекции вакцины
Ранее во время тестирования экспериментальных вакцин от вируса SARS-COV-2 у волонтеров наблюдали наступления поствакцинальных реакций, таких как мышечные боли, лихорадка и головная боль. Фото: pixabay

Введение вакцины от Covid-19 может вызвать легкие "гриппозные" симптомы.

Врачи призывают предупреждать людей об этом, сообщает CNN.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США - CDC - опасаются, что незнание такого действия вакцины может испугать потенциальных получателей прививки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакомпании могут требовать у пассажиров вакцинироваться

"Людям необходимо знать, что это вакцина. Они не будут чувствовать себя прекрасно после нее", - отметили в CDC.

Ранее во время тестирования экспериментальных вакцин от вируса SARS-COV-2 у волонтеров наблюдали наступления поствакцинальных реакций, таких как мышечные боли, лихорадка и головная боль.

Все население Украины может быть провакцинировано от Covid-19 к концу 2021 года. К процессу нужно хорошо подготовиться. В первую очередь - провести пропаганду вакцинации от коронавируса, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медики предупреждают о симптомах после инъекции вакцины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Вышел сериал о Муссолини

Бывший министр погиб в тюрьме

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 44758
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки 1 Просмотров: 19602
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12627
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 11304
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 2 Просмотров: 7623
Здоровье
У людей за 45 растут шансы подхватить венерические заболевания
У людей за 45 растут шансы подхватить венерические заболевания 1 Просмотров: 216
Таких цифр еще не было: коронавирус установил тревожный рекорд в Киеве
Таких цифр еще не было: коронавирус установил тревожный рекорд в Киеве 1 Просмотров: 351
Врач спрогнозировал, когда коронавирус пойдет на спад в Украине
Врач спрогнозировал, когда коронавирус пойдет на спад в Украине 1 Просмотров: 396
Раскрыли шокирующую правду о популярных детских кашах: топ-3 самых вредных
Раскрыли шокирующую правду о популярных детских кашах: топ-3 самых вредных Просмотров: 531
Когда в Украине будет пик коронавируса
Когда в Украине будет пик коронавируса 1 Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
6
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
3
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
2
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Голосов: 1162
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть