Медик отметил еще один сигнал коронавируса

Усталость примерно 3 месяца может быть симптомом коронавируса. Фото: pixabay

Усталость продолжительностью примерно 3 месяца может быть сигналом того, что человек заражен коронавирусом.

Примерно 20% переболели на коронавирус, при этом у них не было никаких его проявлений, рассказал британский врач Дэн Банстон, передает Express.

"Многие вирусные заболевания могут вызвать у вас чувство "вымывания" на срок до 12 недель после заражения. Возможных симптомов много и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно они включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У детей начали проявляться симптомы Covid - резко возросло количество больных

Медик объясняет, что если у человека сохраняются симптомы, но нет очевидных причин заражения, то срочно нужно обратиться к врачу. Не следует исключать и то, что существуют и другие вирусы, кроме коронавируса, которые могут ослаблять организм.

Австрийские ученые при Венском медицинском университете обнаружили ряд симптомов легкой формы коронавируса. Специалисты подчеркнули 7 симптомов: как при гриппе - с проявлением лихорадки, озноба, кашля; как при простуде - с ринитом, чиханием, першением в горле; боль в суставах, мышцах, головная боль; воспаление глаз и слизистых оболочек; одышка; диарея, тошнота; исчезновение нормального обоняния и вкуса.