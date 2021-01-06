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среда, 06 января 2021 13:09

Австрийские ученые назвали симптомы легкой формы коронавируса

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Австрийские ученые назвали симптомы легкой формы коронавируса
Ученые назвали симптомы легкой формы коронавируса. Фото: regnum.ru

Австрийские ученые при Венском медицинском университете обнаружили ряд симптомов легкой формы коронавируса.

Об этом сообщили в Newswise.

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Специалисты подчеркнули 7 симптомов: как при гриппе - с проявлением лихорадки, озноба, кашля; как при простуде - с ринитом, чиханием, першением в горле; боль в суставах, мышцах, головная боль; воспаление глаз и слизистых оболочек; одышка; диарея, тошнота; исчезновение нормального обоняния и вкуса.

"Первые 4 симптомы являются системными, а последние 2 - органоспецифическими, отличающиеся в зависимости от организма конкретного человека. Потеря обоняния и вкуса в основном поражает людей со свежим иммунным ответом", - прокомментировали в Венском университете.

По словам ученых, даже легкая форма коронавируса может дать осложнения в виде аутоиммунных заболеваний.

Потеря обоняния и вкуса при Covid-19 в легкой форме имеют 86% больных, 4,5% умеренно больных и 6,9% больных с тяжелыми и критическими случаями.

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