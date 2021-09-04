Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты

В сентябре 2021 ожидается несколько магнитных бурь. Поэтому возможны учащение инфарктов. Колебания начнется с 6 сентября.
Об этом сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
11 и 12 сентября - ожидаются магнитные бури средней тяжести. Пик придется на утро воскресенья 12 сентября.
С 18 по 21 сентября - ожидаются также сильные магнитные бури средней тяжести. Следует больше отдыхать, не нервничать.
Тогда возникают головные боли, мигрень, бессонница, скачки артериального давления. Раздражительность и вспышки гнева, эмоциональная нестабильность. Также возможны усталость, упадок сил, снижение концентрации и снижение сексуальной активности.
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Стоит запомнить дать магнитных бурь и для профилактики приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи
Пить травяной чай - из ромашки, мяты, липы.
Погода влияет на самочувствие большинства людей, так как организм приспосабливается к изменениям в окружающей среде.
Горожане мало двигаются, редко выходят на улицу и привыкли создавать комфортную температуру с помощью кондиционеров и центрального отопления. Поэтому у них снижается естественная способность к адаптации, а изменение погоды может сказаться на здоровье.
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