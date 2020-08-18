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суббота, 22 августа 2020 11:54

Любовь видно на МРТ: мозг поражает новыми способностями

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Любовь видно на МРТ: мозг поражает новыми способностями
В влюбленного человека загораются части мозга.Фото: segodnya.ua

22 августа отмечается Всемирный день мозга. Его основала Всемирная федерация неврологии в 1957 году в Брюсселе.

Мероприятия дня направленные на повышение осведомленности граждан о важности здоровья мозга. Эти августовские мероприятия в третьей декаде месяца должны ежегодный характер.

Интересные факты о мозге:

Мозг живого человека имеет более розовый оттенок.

У мужчин при меньшем количестве серого вещества, более белой и спинномозговой жидкости.

В мозгу нет болевых рецепторов. Поэтому нейрохирурги могут резать мозг человека в сознании.

Извилины мозга увеличивают площадь поверхности мозга и могут содержать больше нейронов, отвечающих за память и мысли.

Мозг использует около 20% кислорода поступающего в организм человека.

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Влюбленность - это не просто концепция, доказывающие МРТ-снимки мозга. У людей в этом состоянии активные области мозга, связанные с удовольствием. На снимках видно, как "загораются" места, в которых присутствует дофамин - нейромедиатор, вызывает приятные ощущения.

Ежедневно необходимо включать в рацион витамины группы B. Если этого не делать, может возникнуть угроза вашему здоровью.

Они помогают иммунной системе препятствовать возникновению заболеваний. Также поддерживают в хорошем состоянии нашу кожу, активно участвуют в работе мышечной системы, в создании новых клеток, энергообмен.

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Дата
22
августа

Любовь видно на МРТ: мозг поражает новыми способностями

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