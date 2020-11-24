Ляшко заверил, что признаки ОРВИ является причиной для тестирования

В случае отказа в проведении тестирования пациент может обратиться на горячую линию Контакт-центра МЗ. Фото: pixabay

Если человек почувствовал симптомы ОРВИ, то это является основанием обратиться к врачу первичного звена и пройти тестирование на Covid-19.

В случае отказа в проведении тестирования пациент может обратиться на горячую линию Контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19, операторы которого должны зафиксировать обращение, об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в видеообращении в Facebook.

По его словам, при имеющейся мощности лабораторной базы делать 50 тыс. исследований в сутки, в последнее время фиксируют уменьшение количества образцов в лаборатории.

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"Хотел бы подчеркнуть, Украина сегодня в красном уровне распространения коронавирусной болезни, поэтому люди, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, а это внезапное начало заболевания, лихорадка свыше 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса - это все основания обратиться к врачу и сдать образцы на исследование ", - сказал Ляшко.

Введение вакцины от Covid-19 может вызвать легкие "гриппозные" симптомы. Врачи призывают предупреждать людей об этом, сообщает CNN. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США - CDC - опасаются, что незнание такого действия вакцины может испугать потенциальных получателей прививки.