Ляшко назвал вероятную дату начала массовой вакцинации от Covid-19

Фото: Artem Podrez from Pexels

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предполагает, что начало массовой вакцинации от коронавируса возможно уже за четыре месяца. Вакцинировать будут и тех, кто уже переболел Covid-19.

Это подтвердил заместитель министра здравоохранения в интервью BBC.

"Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет. Вакцина предусмотрена для всех украинцев. Вакцинация будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет", - сказал Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко рассказал какой вакциной будут прививать медиков в первую очередь

При этом, если доступ к вакцинам будет ограниченным МОЗ будет рекомендовать гражданам, которые уверены, что уже переболели, оттянуть прививку на 3-6 месяцев.

По словам санитарного врача вакцина появится в свободном доступе не раньше второго полугодия 2021 года.

Народный депутат Украины от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич планирует вакцинироваться от Covid-19 российским препаратом "Спутник V".