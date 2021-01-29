Шуфрич рассказал, чем и где вакцинируется от Covid-19

Украинцы не готовы вакцинироваться российским препаратом. Фото: REUTERS

Народный депутат Украины от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич планирует вакцинироваться от Covid-19 российским препаратом "Спутник V".

"Я буду вакцинироваться в Будапеште, скорее всего, российской вакциной, и моя семья тоже", - сказал Шуфрич в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, российская вакцина уже есть в столице Венгрии.

"Мне в Будапешт сегодня легче доехать, чем в Москву, объективно скажу, это логистика", - пояснил нардеп.

Шуфрич ранее заявил, что сделал девять тестов на коронавирус, и только один из них показал положительный результат. Он сообщил, что на Covid-19 переболели его сын и невестка.

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что российская вакцина "Спутник V" с недоказанной эффективностью против коронавируса не будет зарегистрирована в Украине. Большинство украинцев на вопрос, готовы ли они вакцинироваться российским препаратом, ответили отрицательно.