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Лекарство против насморка: из аптеки и "с огорода"

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На первый взгляд кажется, что заложенный нос - не совсем заболевание, а лишь симптом. Однако врачи в своих утверждениях единодушны: если насморк не лечить, существует риск осложнений или болезнь перейдет хроническую форму. Мы понимаем, что никто не желает себе хуже, поэтому подготовили список эффективных методов борьбы с заложенностью носа - большинство необходимых компонентов у вас есть дома, поэтому даже идти никуда не придется.

Особенности насморка и его лечение

  Чем лучше лечить насморк?
Чем лучше лечить насморк?

Насморк - это воспаление слизистой оболочки носа, вызванное различными микробами и вирусами, а также переохлаждением. Недуг сопровождают ощущение заложенности носа и постоянное выделение носовой слизи. Лекарства против насморка, которые можно купить в аптеках, выполняют сосудосуживающую функцию. Они эффективно устраняют заложенность, обеспечивают быстрое облегчение. Однако, длительное использование таких средств (более 5 дней) может привести к обратному эффекту: слизистая оболочка отекает еще больше, а объем выделений увеличивается. Поэтому мы советуем не слишком увлекаться такими лекарствами и использовать проверенные народные средства.

• Промывка. Наиболее эффективное средство для профилактики и лечения насморка с первых минут появления ощущение, что заложило нос. Помогает очистить нос от пыли, слизи и микробов. Можно приобрести специальные спреи против насморка в аптеке или сделать раствор для промывания самостоятельно: в стакане теплой воды растворить 1 чайную ложку морской соли. Также можно использовать отвар эвкалипта или календулы. Раствор нужно втягивать через нос и выпускать через ротовую полость.

• Ингаляции. Эффективны, если насморк появился в результате переохлаждения или сопровождает простуду. Процедуру выполняют с помощью специальных ингаляторов, но если их нет, можно воспользоваться подручными средствами. Раствор для ингаляции нужно нагреть до температуры кипения и перелить в широкую посуду. Больной накрывает голову полотенцем, склоняется над емкостью и вдыхает пар. Лучшее лекарство против насморка - раствор на основе воды "Боржоми" с небольшим количеством масла хвойных.

• Эвкалипт и алоэ. Эвкалиптовое масло и алоэ обладают антисептическими и дезинфицирующими свойствами. Отвар этих растений нужно настаивать в течение 2-3 часов, а затем использовать для промывания носа 5-6 раз в день.

• Мед и алоэ. Эти компоненты можно использовать для приготовления специальной мази против насморка. 1/3 ложки натурального меда нужно нагреть вместе с соком алоэ (количество определяется в зависимости от возраста больного).

• Лук с картофелем. Возьмите в равных частях сок крымского лука, картофеля и мед, смешайте до однородной консистенции. Такие капли для носа нужно закапывать от 3 до 6 раз в день. Средство помогает решить проблему заложенности носа за один день, если начать лечение сразу же после появления первых признаков.

• Компресс. Избавиться от насморка поможет компресс из нагретых в платочке семян льна, соли, вареного яйца. Его следует приложить к переносице на 10-15 минут. Тепло поможет ускорить отток слизи и снять отечность, облегчив дыхание.

  Чем лучше лечить насморк?
Чем лучше лечить насморк?

Бесспорно, можно пойти более легким путем и купить спреи, растворы и даже таблетки против насморка в аптеке. Например, эффективен спрей Назалонг, который также помогает вылечить хронический насморк. Главное помнить: фармацевтические препараты требуют четкого соблюдения инструкции. Не стоит ими пренебрегать!

 
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