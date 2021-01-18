Лекарства от кашля бесполезны - ученые

Швейцарские ученые из Университета Базеля пришли к выводу, что многие лекарства от кашля абсолютно бесполезны.
Бенджамин Спейх и его коллеги изучили эффективность семи самых популярных средств от кашля. В результате исследования выяснилось, их эффективность сравнима с эффективностью плацебо, а точнее, нулевая.
Ученые проанализировали средства, содержащие кодеин, сальбутамол, ипратропий бромид, монтелукаст, пропионат флутиказона, будесонид для ингаляций. От их внимания не ускользнул и популярный народный рецепт - чайная ложка желатина три раза в день.
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Эффективность препаратов оказалась сравнима с плацебо - только среди тех, кто принимал флутиказона отмечался незначительный прогресс состояния здоровья.
Ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы создать реально эффективные лекарства от кашля.
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