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понедельник, 18 января 2021 04:29

Лекарства от кашля бесполезны - ученые

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Лекарства от кашля бесполезны - ученые
Ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы создать реально эффективные лекарства от кашля. Фото: Pixabay

Швейцарские ученые из Университета Базеля пришли к выводу, что многие лекарства от кашля абсолютно бесполезны.

Бенджамин Спейх и его коллеги изучили эффективность семи самых популярных средств от кашля. В результате исследования выяснилось, их эффективность сравнима с эффективностью плацебо, а точнее, нулевая.

Ученые проанализировали средства, содержащие кодеин, сальбутамол, ипратропий бромид, монтелукаст, пропионат флутиказона, будесонид для ингаляций. От их внимания не ускользнул и популярный народный рецепт - чайная ложка желатина три раза в день.

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Эффективность препаратов оказалась сравнима с плацебо - только среди тех, кто принимал флутиказона отмечался незначительный прогресс состояния здоровья.
Ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы создать реально эффективные лекарства от кашля.

Ранее врач назвал нетипичные симптомы коронавируса.

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