Лекарства от Covid-19 поступят в регионы до конца недели

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 720
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 342
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1395
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 900
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 801
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1233
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1278
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 693
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2196
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
6
0
3
9
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
Видео
Все видео
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 396
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1611
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3465
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 261
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
среда, 29 сентября 2021 01:09

Лекарства от Covid-19 поступят в регионы до конца недели

  Комментировать
Лекарства от Covid-19 поступят в регионы до конца недели
В Украину доставили инновационные лекарства от коронавируса. Фото: МЗ

Инновационные препараты для лечения коронавируса поступят в каждую область до конца этой недели.

"На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от Covid-19 - Бамланивимаб и Етесевимаб. Лекарства произведенные в США, в Украину их передали как гуманитарный груз... До конца этой недели они должны доехать в каждую область. Как ими пользоваться, прописано в обновленном протоколе лечения ковида", - сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида в Фейсбук.

Новейшие препараты лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам.

"Моноклональные антитела - это белки, разработанные в лаборатории из одной клетки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с инфекцией Covid-19 ... Лекарства из моноклональных антител можно назначать пациентам с Covid-19, которые не нуждаются в кислороде, но относятся к группе высокого риска тяжелого течения болезни", рассказал Комарида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умоляли прививаться: 10 историй антивакцинаторив, которых забрал Сovid-19

Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly.

21 сентября в Украину доставили 20 тысяч флаконов Бамланивимаба и 40 тысяч флаконов Етесевимаба.

Лекарства доставили при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи согласовали во время визита президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лекарства от Covid-19 поступят в регионы до конца недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 18189
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 9315
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 8847
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
5
 Просмотров: 7992
В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных
В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных Просмотров: 4608
Здоровье
Три области находятся в шаге от красной зоны
Три области находятся в шаге от красной зоны Просмотров: 585
После введения желтой зоны украинцы хлынули вакцинироваться
После введения желтой зоны украинцы хлынули вакцинироваться Просмотров: 252
Коронавирус в Украине: количество больных за сутки увеличилось вдвое
Коронавирус в Украине: количество больных за сутки увеличилось вдвое Просмотров: 999
Землю накроет экстремально сильная магнитная буря
Землю накроет экстремально сильная магнитная буря Просмотров: 873
Украина и США подписали соглашение на $9 млн
Украина и США подписали соглашение на $9 млн Просмотров: 207
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
3
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
В мире новая тройка лидеров по распространению коронавируса
1
В ЗЕ!команде Разумкову говорили "посылать нах***" другие фракции
Голосов: 89
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть