Лекарства от Covid-19 поступят в регионы до конца недели

В Украину доставили инновационные лекарства от коронавируса. Фото: МЗ

Инновационные препараты для лечения коронавируса поступят в каждую область до конца этой недели.

"На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от Covid-19 - Бамланивимаб и Етесевимаб. Лекарства произведенные в США, в Украину их передали как гуманитарный груз... До конца этой недели они должны доехать в каждую область. Как ими пользоваться, прописано в обновленном протоколе лечения ковида", - сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида в Фейсбук.

Новейшие препараты лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам.

"Моноклональные антитела - это белки, разработанные в лаборатории из одной клетки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с инфекцией Covid-19 ... Лекарства из моноклональных антител можно назначать пациентам с Covid-19, которые не нуждаются в кислороде, но относятся к группе высокого риска тяжелого течения болезни", рассказал Комарида.

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Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly.

21 сентября в Украину доставили 20 тысяч флаконов Бамланивимаба и 40 тысяч флаконов Етесевимаба. Лекарства доставили при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи согласовали во время визита президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США.