Лечение гипертонии является пожизненным - что нужно знать о болезни

Артериальная гипертония является основным фактором риска внезапной смерти. Фото: pexels-artem-podrez-6823511

17 мая, благодаря инициативе Всемирной организации здравоохранения, отмечают день борьбы с артериальной гипертонией. Болезнь является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире.

По статистике, от повышенного давления страдает треть украинцев, диагностируют даже в 18-летних. Болезнь сопровождается устойчивым повышением артериального давления выше допустимых пределов - систолическое давление выше 139 мм рт. ст. или диастолическое давление выше 89 мм рт. ст.

Артериальная гипертония является основным фактором риска внезапной смерти, развития инсульта, сердечной недостаточности, то есть патологий, определяющих высокую смертность и потерю трудоспособности.

Поражает людей, которые ведут малоподвижный и эмоционально-напряженный образ жизни. До 40% больных артериальной гипертензией не подозревающие у себя ее, часто имеет бессимптомное течение.

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На ранних стадиях заболевание может проявиться головной болью, головокружением, болью в области сердца, появлением сетки перед глазами. Возможны также носовые кровотечения, чувство онемения левой руки.

Повышение давления может сопровождать общей слабостью, раздражительностью, сонливостью. Подобные симптомы характерны совершенно разным недугам, именно с этим связано позднее обращение больных к специалисту, когда АГ обнаруживают случайно во время визита к врачу по другим причинам.

Лечение больного с артериальной гипертонией является пожизненным. Нормализация давления обеспечивается с помощью фармакологических препаратов и ведения здорового образа жизни. Нужно придерживаться специальной диеты, ограничить употребление соли, алкогольных напитков. Отказаться курения и повысить физическую активность.

Высокое кровяное давление или гипертония является распространенной проблемой в Украине. Его некоторые эксперты называют "тихим убийцей". В норме артериальное давление должно подниматься во время физических упражнений и падать во время длительного отдыха.