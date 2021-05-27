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четверг, 27 мая 2021 09:13

Лечение диареи: полезно ли голодание при кишечном расстройстве

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Лечение диареи: полезно ли голодание при кишечном расстройстве
Часто люди с диареей предпочитают голодать. Но правильное ли это решение?

Люди с кишечным расстройством часто испытывают тошноту и рвотные позывы. Все это вынуждает отказаться от приема пищи. Вялость, повышенная температура и общее недомогание тоже не способствуют хорошему аппетиту. К тому же многие считают, что еда будет усиливать диарею. Поэтому часто люди с диареей предпочитают голодать. Но правильное ли это решение? Когда и как можно вернуться к привычной диете?

Данные исследований говорят о том, что прием пищи нужно возобновить как можно раньше. С пищей мы получаем необходимые соли и воду, которые организм теряет вместе со рвотой и поносом. Но есть одно условие – необходимо сначала наладить активное отпаивание. Именно возобновление жидкости является ключевым моментом в лечении диареи.

Пить нужно начинать сразу же. Врач может назначить специальные солевые растворы, которые продаются в аптеках. Их можно чередовать с водой, чаем, компотом или отваром из сухофруктов. От сладких напитков (соки, кола) желательно временно отказаться, поскольку они могут усилить понос . Все это не только возобновит потери жидкости, но и улучшит самочувствие и уменьшит тошноту. Если тошнота не дает пить, можно принять противорвотное средство, но стоит предварительно проконсультироваться с врачом.

Есть можно сразу после того, как пройшла тошнота и человек стал активно пить. Конечно, сначала речь не идет ни о чем жирном или жареном. Также стоит избегать тяжелых для пищеварения продуктов, таких как бобовые, орехи и листовая зелень.

Лечение диареи: с каких продуктов начать

Большой популярностью пользуется диета с высоким содержанием легкоусваиваемых углеводов, в которую входят тосты или сухари из белого хлеба, яблочное пюре, ягодный кисель, бананы, рис и овсяная каша на воде. Эти продукты легко переварить, и они дают достаточное количество энергии, необходимой организму для возобновления.

Этой диеты можно придерживаться в первых день-два острой диареи и постепенно возвращаться к привычному питанию.

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27
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