Кто из украинцев первым получит вакцину от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 702
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 576
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1476
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1143
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 522
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1683
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
9
3
3
6
11
Маски на улице не нужны - эксперты
Маски на улице не нужны - эксперты
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Дистанционный скрининг температуры. В &quot;Борисполе&quot; заработала система за 1 млн грн
Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Видео
Все видео
"Теряешь рассудок" - появилось видео, где лечат больных Covid-19 в Киеве
"Теряешь рассудок" - появилось видео, где лечат больных Covid-19 в Киеве
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 126
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2340
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 684
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10008
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 сентября 2020
Просмотров: 414
Горіх і Ігор
Рідних братів і сестер я не мав, тому няньчив сусідських. Якось мати забирала мене з дитячого садка й повідомила новину — тітка Міля купила ...
пятница, 11 сентября 2020 15:37

Кто из украинцев первым получит вакцину от Covid-19

  Комментировать
Кто из украинцев первым получит вакцину от Covid-19
Первыми вакцину от Covid-19 получат люди из группы риска. Фото: pixabay.com

Первыми будущую вакцину от Covid-19 получат люди из группы риска, медики и педагоги.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Чернигов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские ученые обещают создать уникальный тест, чтобы различить грипп и коронавирус

"Я вчера разговаривал с министром здравоохранения Германии. Эта страна входит в перечень стран альянса, имеющих заказ вакцины в компании AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом больше всех приблизилась к разработке вакцины. Уже заканчивается третья фаза прохождения клинических испытаний. В рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX Украина может получить партию вакцин для около 20% населения. Это 8 млн доз для людей из группы риска, имеющих сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, обязательно медицинские работники, которые лечат именно от коронавируса, педагоги", - отметил Степанов.

Мировое сообщество должно обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса. Только так можно обезопасить человечество от распространения Covid-19, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета программы международного ACT Accelerator ("Ускоритель доступа к инструментам против Covid-19").

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто из украинцев первым получит вакцину от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Основали крупнейший украинский профессиональный хор

Суд вынес приговор 39 воинам

Гетьман отрекся от булавы

В Крыму произошло землетрясение

Коноплянка забил чудо-гол Англии

Арестовали Джемилева

Теракт 9/11: день, который изменил США

Самое читаемое
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 7047
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова &quot;зупа&quot; в учебнике
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова "зупа" в учебнике Просмотров: 5643
Ветеран застрелился в прямом эфире
Ветеран застрелился в прямом эфире Просмотров: 5617
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
5
 Просмотров: 4932
Апартаменты, построенные на гараже: в Киеве заметили странное здание
Апартаменты, построенные на гараже: в Киеве заметили странное здание
 Просмотров: 3762
Здоровье
Ученые рассказали, как долго живет коронавирус на лососе
Ученые рассказали, как долго живет коронавирус на лососе Просмотров: 261
Украинские ученые обещают создать уникальный тест, чтобы различить грипп и коронавирус
Украинские ученые обещают создать уникальный тест, чтобы различить грипп и коронавирус Просмотров: 99
В Украине впервые Covid-19 заболели более 3 тыс. человек за сутки
В Украине впервые Covid-19 заболели более 3 тыс. человек за сутки 1 Просмотров: 837
У главнокомандующего обнаружили коронавирус
У главнокомандующего обнаружили коронавирус Просмотров: 540
Одесская область осталась без тестов на коронавирус
Одесская область осталась без тестов на коронавирус Просмотров: 162
Больше всего комментируют
9
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
6
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
3
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
Голосов: 18
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua