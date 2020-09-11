Кто из украинцев первым получит вакцину от Covid-19

Первыми вакцину от Covid-19 получат люди из группы риска. Фото: pixabay.com

Первыми будущую вакцину от Covid-19 получат люди из группы риска, медики и педагоги.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Чернигов.

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"Я вчера разговаривал с министром здравоохранения Германии. Эта страна входит в перечень стран альянса, имеющих заказ вакцины в компании AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом больше всех приблизилась к разработке вакцины. Уже заканчивается третья фаза прохождения клинических испытаний. В рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX Украина может получить партию вакцин для около 20% населения. Это 8 млн доз для людей из группы риска, имеющих сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, обязательно медицинские работники, которые лечат именно от коронавируса, педагоги", - отметил Степанов.

Мировое сообщество должно обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса. Только так можно обезопасить человечество от распространения Covid-19, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета программы международного ACT Accelerator ("Ускоритель доступа к инструментам против Covid-19").