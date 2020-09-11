Генсек ООН сообщил единственный способ остановки Covid-19

Антониу Гуттериш сообщил единственный способ борьбы с коронавирусом. Фото: Reuters

Мировое сообщество должно обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса.

Только так можно обезопасить человечество от распространения Covid-19, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета программы международного ACT Accelerator ("Ускоритель доступа к инструментам против Covid-19").

"Никто и ни одна страна не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все", - сказал он.

В настоящий момент на реализацию программы доноры выделили порядка 3 млрд долл, Антониу Гутерриш призвал выделить дополнительно 35 млрд долларов на производство вакцин и диагностику.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус также отметил, что партнерство ACT Accelerator не будет успешным без существенного увеличения финансирования.

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Напомним, в Китае представили три вакцины, которые должны преодолеть коронавирус.