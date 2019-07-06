Косметические процедуры, которые можно делать летом

Независимо от времени года девушкам, нужно выглядеть всегда ухоженно, красиво и привлекательно

Летом можно делать мезотерапию, массаж тела и лазерную депиляцию. Лучше избежать удаления бородавок, пилинг и отбеливание кожи.

Мезотерапия обеспечивает увлажнение и питание кожи и омолаживающий эффект в жаркую погоду.

Лимфодренажное процедуры можно использовать для того, чтобы избегать солнца.

Стоит делать все виды массажей: расслабляющие, лимфодренажные, а также массажи с использованием масок и легких гоммаж-пилингов.

В летний сезон можно проводить лазерную эпиляцию на всех участках кожи, рассказывает lady.tochka.net.

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Не стоит делать в летнее время пилинг, это может вызвать частичную пигментацию кожи лица и тела.

Если не собираетесь ехать на отдых, можете удалять утворения. Если все же не будете избегать солнца - то в некоторых случаях можно. Главное проконсультироваться у врача.

Не отбеливают кожу. После такой процедуры могут быть ожоги.

Чтобы подготовить кожу к агрессивному воздействию солнечной активности и моря к отдыху и восстановить ее после путешествия, рекомендуется сделать процедуру биоревитализации.