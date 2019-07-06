Косметические процедуры, которые можно делать летом

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 414
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
1 Просмотров: 2277
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 450
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 882
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2043
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 2071
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5553
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3015
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 2025
Фото
Все фото
8
7
5
4
13
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Видео
Все видео
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1683
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 585
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1791
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1809
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2349
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
1 Просмотров: 639
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
воскресенье, 07 июля 2019 05:28

Косметические процедуры, которые можно делать летом

  Комментировать
Косметические процедуры, которые можно делать летом
Независимо от времени года девушкам, нужно выглядеть всегда ухоженно, красиво и привлекательно

Летом можно делать мезотерапию, массаж тела и лазерную депиляцию. Лучше избежать удаления бородавок, пилинг и отбеливание кожи.

Мезотерапия обеспечивает увлажнение и питание кожи и омолаживающий эффект в жаркую погоду.

Лимфодренажное процедуры можно использовать для того, чтобы избегать солнца.

Стоит делать все виды массажей: расслабляющие, лимфодренажные, а также массажи с использованием масок и легких гоммаж-пилингов.

В летний сезон можно проводить лазерную эпиляцию на всех участках кожи, рассказывает lady.tochka.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что можно есть на ночь

Не стоит делать в летнее время пилинг, это может вызвать частичную пигментацию кожи лица и тела.

Если не собираетесь ехать на отдых, можете удалять утворения. Если все же не будете избегать солнца - то в некоторых случаях можно. Главное проконсультироваться у врача.

Не отбеливают кожу. После такой процедуры могут быть ожоги.

Чтобы подготовить кожу к агрессивному воздействию солнечной активности и моря к отдыху и восстановить ее после путешествия, рекомендуется сделать процедуру биоревитализации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Косметические процедуры, которые можно делать летом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 66806
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
10
 1 Просмотров: 40204
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
16
 Просмотров: 28300
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
 Просмотров: 26928
Показали, чем жил СССР в 1960-1980-х
Показали, чем жил СССР в 1960-1980-х
33
 Просмотров: 24876
Здоровье
Вреден секс: назвали 5 гигиенических ошибок
Вреден секс: назвали 5 гигиенических ошибок Просмотров: 1197
Действенно и вкусно: назвали лучшую ягоду для повышения потенции
Действенно и вкусно: назвали лучшую ягоду для повышения потенции Просмотров: 2412
Назвали случаи, когда месячные на самом деле являются патологическим кровотечением
Назвали случаи, когда месячные на самом деле являются патологическим кровотечением Просмотров: 27
Назвали неожиданную причину метеоризма
Назвали неожиданную причину метеоризма Просмотров: 3429
У мужчины корь спровоцировала воспаление мозга
У мужчины корь спровоцировала воспаление мозга Просмотров: 207
Больше всего комментируют
16
"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидируют в предвыборных опросах
15
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
10
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
4
России ничего не светит с Украиной - Bloomberg
3
Клюеву и Шарию не позволили идти в Раду
Голосов: 399
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua