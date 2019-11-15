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"Корвалол" и другие социальные лекарства могут оказаться недоступными - СМИ

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&quot;Корвалол&quot; и другие социальные лекарства могут оказаться недоступными - СМИ
"Корвалол" в следующем году может оказаться недоступными для пенсионеров и малообеспеченных украинцев. Фото: Delo.ua

Недорогие лекарственные средства, в том числе популярные седативные капли "Корвалол", в следующем году могут оказаться недоступными для пенсионеров и малообеспеченных украинцев.

Об этом говорится в сюжете программы "Подробности" на телеканале "Интер".

"Объем субсидий в бюджете на следующий год сократили на 7 млрд грн - почти на 20%, учитывая инфляцию. Это означает, что наименее защищенным слоям населения придется тратить еще больше, например, на лекарства, значительное подорожание которых прогнозируют", - рассказывают тележурналисты.

Они также объясняют, что импортеры зарубежных лекарств закладывают в свои прогнозы высокие курсовые риски. А потому импортные препараты подорожают даже при стабильном фактическом курсе доллара.

Что касается отечественных лекарств - в группе риска находится "Корвалол", поскольку АО "Фармак" стремится монополизировать этот бренд и уже давно судится за него с фармацевтической компанией "Дарница".

"На заводе ("Фармак" - ред.) утверждают: именно у них придумали Корвалол. Хотя на самом деле с 60-х его производили десятки предприятий по всему СССР. Производитель все суды проиграл. Но два года назад на сторону компании стали чиновники Минэкономики. По данным СМИ, за этим решением в 2017 году могла стоять заместитель министра Наталья Мыкольская. До работы в правительстве чиновница уже защищала юридические интересы истца в этом деле", - отмечает телеканал "Интер".

На основе решения министерства "Фармак" пытается отсудить "Корвалол" себе, утверждая, что потребитель может спутать названия препаратов двух конкурентов. Хотя юристы считают аргументы "Фармака" сомнительными.

"Корвалол Corvalolum" и торговая марка "Корвалол-Дарница" не являются сходными до степени смешения. В состав торговой марки "Корвалол-Дарница" включено словесное обозначение "Дарница", которое позволяет потребителю идентифицировать конкретного производителя товара", - приводятся в сюжете слова Алены Андреевой, эксперта в сфере интеллектуальной собственности.

Не являются схожими и упаковки лекарственных средств двух конкурентов. Этим дело "Корвалола" отличается от судебного процесса вокруг другого советского бренда - "Цитрамон". В нынешнем году "Дарница" выиграла иск у харьковской компании "Здоровье" и добилась отзыва госрегистрации препарата "Цитрамон-Здоровье". При этом претензия заключалась не в бренде "Цитрамон" как таковом, а в сходстве дизайна упаковки: коробка харьковского препарата почти полностью копировала дизайн упаковки препарата "Цитрамон-Дарница".

В сюжете "Интера" отмечается, что в случае победы "Фармака" можно ожидать подорожания "Корвалола".

"Есть риск существенного поднятия цены этого препарата и снижения качества продукции. Это понятные эффекты монопольного положения одного производителя", - приводит "Интер" слова Александра Мамуни, адвоката и эксперта по патентному праву.

В сюжете отмечается, что вслед за "Корвалолом" в два-три раза могут подорожать и другие лекарства с советской историей: например, противовирусные или жаропонижающие.

"А это - миллионы гривен из карманов украинцев. И тогда вопрос, кто из чиновников и судей защищает интересы нечестного производителя, будет уже к правоохранительным органам", - заключают тележурналисты.

Как сообщалось, суды между "Фармаком" и "Дарницей" начались 2004 году. Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Но в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал "Дарнице" в удовлетворении иска. Но "Дарница" сочла решение суда необоснованным и намерена его обжаловать.

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