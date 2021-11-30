Коронавирус за сутки убил 561 больного в Украине - где больше всего свирепствует недуг

В Украине за минувшие сутки выявили 10 554 случая коронавируса. Фото: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 29 ноября, выявили 10 554 новых случаев коронавируса. Из них детей – 846, медработников – 197.

Умер 561 больной. Выздоровели 25 318 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 438 381 человек. От осложнений болезни скончались 85 975 пациентов. Вылечились – 2 946 032 человека.

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"226 059 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935", – отметили в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 13 391 656 желающих. Из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 граждан.

Количество случаев заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1646;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 516;

Днепропетровская область – 393;

Донецкая область – 706;

Житомирская область – 77;

Закарпатская область – 368;

Запорожская область – 592;

Ивано-Франковская область – 167;

Киевская область – 694;

Кировоградская область – 178;

Луганская область – 224;

Львовская область – 467;

Николаевская область – 484;

Одесская область – 367;

Полтавская область – 875;

Ровенская область – 431;

Сумская область – 307;

Тернопольская область – 120;

Харьковская область – 344;

Херсонская область – 72;

Хмельницкая область – 276;

Черкасская область – 645;

Черновицкая область – 171;

Черниговская область – 197.

По состоянию на 29 ноября желтую зону карантина в Украине сократили. Закарпатская область перешла в оранжевую. В красной зоне остаются Киев и 18 областей. На оранжевом уровне еще и Закарпатье. Четыре области желтые – Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская.