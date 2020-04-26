Коронавирус вспыхнул в психбольнице

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания коронавирус. Фото: pixabay

11 случаев заболевания Covid-19 зафиксировали в Харьковской областной психиатрической больнице.

По количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев - это антирекорд, сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook.

Где заразились больные пока неизвестно.

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"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания коронавирусом - по предварительной информации, у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов. Источник происхождения болезни в некоторых подтвержденных случаев еще уточняется. Но, как известно сейчас , 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больнице №1 (жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов) ", - написал Кучер.

По его словам, 75 человек с подтвержденным Covid-19 госпитализированы, 55 - на самоизоляции. Среди госпитализированных - один человек находится в реанимации на кислородной маске.

Из-за вспышки инфекции в областной психиатрической больнице №1 закрыли на карантин село Стрелечья (Харьковский район).

В доме престарелых в Одессе зафиксировали вспышку Covid-19. В одном из одесских домов престарелых коронавирусом заразились 5 человек, среди них - 3 медработника.