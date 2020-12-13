Коронавирус в Украине: зафиксирован более 9 тыс. новых случаев

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве. Фото: pexels-polina-tankilevitch

За последние сутки в Украине обнаружили 9 176 новых больных коронавирусом. Из них 494 ребенка, медработников - 313.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения Украины.

Всего, по состоянию на утро 13 декабря, имеем 894 215 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 154 летальных. 156 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 501 564 пациентов, из них за последние сутки - 7 563.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице - 1 125, Киевской - 740, Днепропетровской - 709, Одесской - 628 и Запорожской - 535 - областях.

Ситуация в регионах:

г. Киев - 91 138 случаев;

Винницкая область - 19 801 случай;

Волынская область - 28 019 случаев;

Днепропетровская область - 49 074 случаи;

Донецкая область - 29 398 случаев;

Житомирская область - 34 073 случая;

Закарпатская область - 26 016 случаев;

Запорожская область - 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 668 случаев;

Киевская область - 48 523 случаи;

Кировоградская область - 7 166 случаев;

Луганская область - 7889 случаев;

Львовская область - 53 662 случая;

Николаевская область - 23 864 случаи;

Одесская область - 57 699 случаев;

Полтавская область - 29 121 случай;

Ровенская область - 36 117 случаев;

Сумская область - 35 702 случая;

Тернопольская область - 31 165 случаев;

Харьковская область - 62 324 случая;

Херсонская область - 13 972 случая;

Хмельницкая область - 34 800 случаев;

Черкасская область - 31 209 случаев;

Черновицкая область - 36 695 случаев;

Черниговская область - 24 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Глобальный фонд доступа к вакцинам против Covid-19 - COVAX - одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса.