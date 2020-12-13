Коронавирус в Украине: зафиксирован более 9 тыс. новых случаев

За последние сутки в Украине обнаружили 9 176 новых больных коронавирусом. Из них 494 ребенка, медработников - 313.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения Украины.
Всего, по состоянию на утро 13 декабря, имеем 894 215 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 154 летальных. 156 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 501 564 пациентов, из них за последние сутки - 7 563.
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице - 1 125, Киевской - 740, Днепропетровской - 709, Одесской - 628 и Запорожской - 535 - областях.
Ситуация в регионах:
г. Киев - 91 138 случаев;
Винницкая область - 19 801 случай;
Волынская область - 28 019 случаев;
Днепропетровская область - 49 074 случаи;
Донецкая область - 29 398 случаев;
Житомирская область - 34 073 случая;
Закарпатская область - 26 016 случаев;
Запорожская область - 41 995 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 668 случаев;
Киевская область - 48 523 случаи;
Кировоградская область - 7 166 случаев;
Луганская область - 7889 случаев;
Львовская область - 53 662 случая;
Николаевская область - 23 864 случаи;
Одесская область - 57 699 случаев;
Полтавская область - 29 121 случай;
Ровенская область - 36 117 случаев;
Сумская область - 35 702 случая;
Тернопольская область - 31 165 случаев;
Харьковская область - 62 324 случая;
Херсонская область - 13 972 случая;
Хмельницкая область - 34 800 случаев;
Черкасская область - 31 209 случаев;
Черновицкая область - 36 695 случаев;
Черниговская область - 24 125 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Глобальный фонд доступа к вакцинам против Covid-19 - COVAX - одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса.
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