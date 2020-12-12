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суббота, 12 декабря 2020 14:13

Украина бесплатно получит 8 миллионов доз вакцины от Covid-19

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Украина бесплатно получит 8 миллионов доз вакцины от Covid-19
Украина получит 8 миллионов доз вакцины от коронавируса. ФОТО:

Глобальный фонд доступа к вакцинам против Covid-19 - COVAX - одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса.

Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от Covid-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцин за бюджетные средства, Украина уже 100% получит больше 8 млн. Доз вакцины бесплатно", - написал Ляшко.

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Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций.

Ляшко добавил, что сейчас работают над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки прибыло быстрее.

На прошлой неделе Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.

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