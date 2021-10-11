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понедельник, 11 октября 2021 09:00

Коронавирус в Украине свирепствует - где больше всего инфицированных

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Коронавирус в Украине свирепствует - где больше всего инфицированных
В Украине - 8832 новых случая коронавируса. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 10 октября, в Украине зафиксировали 8832 больных коронавирусом. Из них - 868 детей и 78 медработников.

Об этом сообщила пресс служба Минздрава в Facebook.

Больше всего случаев болезни зарегистрировали в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

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В Украине за все время пандемии заболели 25 500 89 человек. От осложнений болезни умерли - 58 700 пациентов, из них 207 - за прошедшие сутки. Вылечились 25 500 89, из которых за последние сутки - 2053.

В общем провели более 13,2 млн ПЦР-тестирования. За минувшие сутки - более 26 тыс. Методом ИФА за прошедшие сутки протестовали 3480 человек, экспресс-тестами - 24909 человек.

В Украине могут снять все карантинные ограничения. Условие - вакцинации 70% взрослого населения. Пока не прививают не менее 50-70%, переходить на массовую вакцинацию подростков преждевременно. Хотя производители некоторых вакцин позволили прививать детей от 12 лет, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Дата
11
октября

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