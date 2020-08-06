Коронавирус в Украине: где за сутки обнаружили больше всего больных

За последние сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировали во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Одесской областях и в Киеве.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
При этом всего в Украине зарегистрировано 76 808 случаев Covid-19. Новых за сутки - 1318, выздоровели от болезни - 42 524 человека (+997 сутки), умерли 1819 человек (+31 за сутки), подозрения на болезнь получили 131 177 человек (+1805 сутки).
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Всего случаев обнаружено:
▪️ Винницкая область - 2898 (+18)
▪️ Волынская область - 4108 (+44)
▪️ Днепропетровская область - 1492 (+18)
▪️ Донецкая область - 941 (15);
▪️ Житомирская область - 2036 (+27)
▪️ Закарпатская область - 5539 (+77)
▪️ Запорожская область - 890 (19);
▪️ Ивано-Франковская область - 5295 (+127)
▪️ Кировоградская область - 713 (+2)
▪️ г. Киев - 8992 (+180)
▪️ Киевская область - 3980 (+38);
▪️ Львовская область - 10420 (+197)
▪️ Луганская область - 135 (0);
▪️ Николаевская область - 666 (8);
▪️ Одесская область - 3748 (+110)
▪️ Полтавская область - 477 (+5);
▪️ Ровенская область - 6538 (+96)
▪️ Сумская область - 594 (24);
▪️ Тернопольская область - 3177 (+28)
▪️ Харьковская область - 4381 (+142)
▪️ Херсонская область - 242 (+6);
▪️ Хмельницкая область - 1257 (+25)
▪️ Черновицкая область - 6383 (85)
▪️ Черкасская область - 969 (10);
▪️ Черниговская область - 937 (+17).
За последние сутки в Украине обнаружили 1318 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд зафиксировали накануне, тогда насчитали 1271 больного. Другой антирекорд фиксировали 30 июля - 1197 больных.
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