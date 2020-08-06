Коронавирус в Украине: где за сутки обнаружили больше всего больных

Больше всего больных зафиксировали на Львовщине. Фото: pixabay.com

За последние сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировали во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом всего в Украине зарегистрировано 76 808 случаев Covid-19. Новых за сутки - 1318, выздоровели от болезни - 42 524 человека (+997 сутки), умерли 1819 человек (+31 за сутки), подозрения на болезнь получили 131 177 человек (+1805 сутки).

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Всего случаев обнаружено:

▪️ Винницкая область - 2898 (+18)

▪️ Волынская область - 4108 (+44)

▪️ Днепропетровская область - 1492 (+18)

▪️ Донецкая область - 941 (15);

▪️ Житомирская область - 2036 (+27)

▪️ Закарпатская область - 5539 (+77)

▪️ Запорожская область - 890 (19);

▪️ Ивано-Франковская область - 5295 (+127)

▪️ Кировоградская область - 713 (+2)

▪️ г. Киев - 8992 (+180)

▪️ Киевская область - 3980 (+38);

▪️ Львовская область - 10420 (+197)

▪️ Луганская область - 135 (0);

▪️ Николаевская область - 666 (8);

▪️ Одесская область - 3748 (+110)

▪️ Полтавская область - 477 (+5);

▪️ Ровенская область - 6538 (+96)

▪️ Сумская область - 594 (24);

▪️ Тернопольская область - 3177 (+28)

▪️ Харьковская область - 4381 (+142)

▪️ Херсонская область - 242 (+6);

▪️ Хмельницкая область - 1257 (+25)

▪️ Черновицкая область - 6383 (85)

▪️ Черкасская область - 969 (10);

▪️ Черниговская область - 937 (+17).

За последние сутки в Украине обнаружили 1318 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд зафиксировали накануне, тогда насчитали 1271 больного. Другой антирекорд фиксировали 30 июля - 1197 больных.