Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд

В Украине за сутки обнаружили 1318 новых случаев коронавируса. Это рекордное количество с начала эпидемии в стране. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1318 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд зафиксировали накануне, тогда насчитали 1271 больного.

Другой антирекорд фиксировали 30 июля - 1197 больных.

На утро 6 августа в стране 76 808 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Болезнь унесла жизни 1819 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 31 летальный случай.

Побороть коронавирус смогли уже 42 524 человека. Из них 997 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 2898 случаев;

Волынская область - 4108 случаев;

Днепропетровская область - 1492 случая;

Донецкая область - 941 случай;

Житомирская область - 2036 случаев;

Закарпатская область - 5539 случаев;

Запорожская область - 890 случаев;

Ивано-Франковская область - 5295 случаев;

Кировоградская область - 713 случаев;

г. Киев - 8992 случая;

Киевская область - 3980 случаев;

Львовская область - 10 420 случаев;

Луганская область - 135 случаев;

Николаевская область - 666 случаев;

Одесская область - 3748 случаев;

Полтавская область - 477 случаев;

Ровенская область - 6538 случаев;

Сумская область - 594 случая;

Тернопольская область - 3177 случаев;

Харьковская область - 4381 случай;

Херсонская область - 242 случая;

Хмельницкая область - 1257 случаев;

Черновицкая область - 6383 случая;

Черкасская область - 969 случаев;

Черниговская область - 937 случаев.

От последствий Covid-19 каждые 15 секунд в среднем умирает человек. Ежедневно умирают около 5900 человек, то есть 247 за час.