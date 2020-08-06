Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд

За последние сутки в Украине обнаружили 1318 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд зафиксировали накануне, тогда насчитали 1271 больного.
Другой антирекорд фиксировали 30 июля - 1197 больных.
На утро 6 августа в стране 76 808 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
Болезнь унесла жизни 1819 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 31 летальный случай.
Побороть коронавирус смогли уже 42 524 человека. Из них 997 - за последние сутки, сообщает Минздрав.
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Ситуация по областям:
Винницкая область - 2898 случаев;
Волынская область - 4108 случаев;
Днепропетровская область - 1492 случая;
Донецкая область - 941 случай;
Житомирская область - 2036 случаев;
Закарпатская область - 5539 случаев;
Запорожская область - 890 случаев;
Ивано-Франковская область - 5295 случаев;
Кировоградская область - 713 случаев;
г. Киев - 8992 случая;
Киевская область - 3980 случаев;
Львовская область - 10 420 случаев;
Луганская область - 135 случаев;
Николаевская область - 666 случаев;
Одесская область - 3748 случаев;
Полтавская область - 477 случаев;
Ровенская область - 6538 случаев;
Сумская область - 594 случая;
Тернопольская область - 3177 случаев;
Харьковская область - 4381 случай;
Херсонская область - 242 случая;
Хмельницкая область - 1257 случаев;
Черновицкая область - 6383 случая;
Черкасская область - 969 случаев;
Черниговская область - 937 случаев.
От последствий Covid-19 каждые 15 секунд в среднем умирает человек. Ежедневно умирают около 5900 человек, то есть 247 за час.
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