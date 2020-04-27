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Коронавирус "тихо" убивает

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Коронавирус &quot;тихо&quot; убивает
Пневмония при коронавирусе уничтожает легкие без симптомов .Фото: rbc.ua

Воспаление легких при коронавируса часто проходит без симптомов. А когда пациенты обращаются в больницу, их уже не удается спасти. Даже подключения к ИВЛ не спасает.

Такое заявление сделай Ричард Левитан, врач скорой помощи из Северной Каролины, пишет издание NewYorkTimes.

"COVID-19 - тихий убийца. Пневмония - это инфекция легких, при которой воздушные мешки наполняются жидкостью или гноем. Обычно у пациентов развивается дискомфорт в груди, боль при дыхании и другие проблемы с дыханием. Но когда впервые появляется Covid-пневмония, пациенты не испытывают одышку, даже если их уровень кислорода падает. Иногда мы удивляемся, как пациент еще жив, разговаривает по телефону, движется с такими показателями ", - рассказывает врач.

Коронавирус атакует клетки легких, которые производят сурфактант. Это вещество помогает воздушным мешочкам в легких оставаться открытыми между вдохами и является критическим для нормальной функции легких. Когда начинается воспаление от Covid-пневмонии, оно разрушает воздушные мешки и снижает уровень кислорода. Однако, легкие сначала остаются "податливыми", еще не застывшими и не тяжелыми от жидкости. Пациенты по-прежнему могут выдыхать углекислый газ. А без его накопления в организме люди не чувствуют одышки.

Пациенты компенсируют низкий уровень кислорода в крови, дыша быстрее и глубже. Они так делают, даже не осознавая и ничего не подозревая. А пневмония усиливается, пока уровень кислорода не падает. В результате у пациентов сильно повреждаются легкие. У 20% пациентов с Covid-пневмонией развивается острая дыхательная недостаточность. Многих подключают к ИВЛ, но, к сожалению, это не всегда спасает.

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Есть способ для раннего тестирования коронавируса на ранней стадии - пульсоксиметр. Это прибор, который прост в использовании и может обнаружить недостаток кислорода.

По состоянию на утро 27 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 206 549 человек. Выздоровели - 865 733 человека.

Всего в мире 2977669 инфицированных. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

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