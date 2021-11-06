Коронавирус проникает в клетки мозга - ученые

Ученые предполагают, что коронавирус непосредственно поражает нейроны мозга. Фото: Pixabay

Американские ученые выяснили, как коронавирус поражает человеческий мозг. Исследование провели ученые Калифорнийского Национального исследовательского центра приматов (США) и исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада).

Вирус может легко попадать в мозг через нос человека. Он проникает в клетки мозга, и таким образом, вероятно, приводит к длительным неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью, пишет NBC News.

Теперь же наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются через семь дней после заражения. При этом чаще это заметно у старых животных, страдающих диабетом.

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Ученые предполагают, что коронавирус непосредственно поражает нейроны мозга, потенциально отвечая на вопрос о том, почему некоторые люди страдают от целого ряда симптомов еще долго после преодоления первичного заболевания Covid-19.

Также ученые обнаружили, что иммунная система человека не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга, потому что нейроны обеспечивают нормальное функционирование человеческого мозга. В связи с тем, что иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это усложняет лечение, подчеркнули исследователи.

В Великобритании ученые экспериментально доказали, что противовирусные таблетки Pfizer Inc (PFE.N) от Covid-19 на 89% снижают вероятность госпитализации или смерти для взрослых, рискующих заболеть тяжелой формой болезни.