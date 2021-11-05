Британские ученые доказали эффективность таблеток Pfizer

Ученые доказали, что противовирусные таблетки Pfizer на 89% снижают вероятность госпитализации или смерти. Фото: unsplash.com

В Великобритании ученые экспериментально доказали, что противовирусные таблетки Pfizer Inc (PFE.N) от Covid-19 на 89% снижают вероятность госпитализации или смерти для взрослых, рискующих заболеть тяжелой формой болезни.

Об этом сообщает британское новостное агентство Reuters.

Ученые проанализировали состояние 1219 пациентов с диагнозом Covid-19, по крайней мере, с одним фактором риска тяжелого заболевания, таким как ожирение или пожилой возраст.

Было обнаружено, что 0,8% получавших Pfizer в течение трех дней после появления симптомов были госпитализированы и ни один из них не умер через 28 дней после лечения.

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"Мы увидели, что у нас действительно высокая эффективность, даже если прошло пять дней после лечения пациента... люди могут подождать несколько дней, прежде чем пройти тест, и это значит, что у нас есть время для лечения", - сказала Аннализа Андерсон, руководитель программы Pfizer.

В Украине начинаются клинические испытания Covid-таблеток Pfizer и Merck. В клинических исследованиях примут участие лица, контактировавшие с больными Covid-19.