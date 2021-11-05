Британские ученые доказали эффективность таблеток Pfizer

 
Ексклюзивы
1/5
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 279
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2880
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 900
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 486
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9882
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7083
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3231
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3213
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 639
Фото
Все фото
11
3
9
5
6
&quot;Фашизм&quot;, &quot;геноцид&quot; – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди &quot;километровые&quot;
В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди "километровые"
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 4581
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 585
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 972
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6714
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4122
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 387
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
пятница, 05 ноября 2021 14:34

Британские ученые доказали эффективность таблеток Pfizer

  Комментировать
Британские ученые доказали эффективность таблеток Pfizer
Ученые доказали, что противовирусные таблетки Pfizer на 89% снижают вероятность госпитализации или смерти. Фото: unsplash.com

В Великобритании ученые экспериментально доказали, что противовирусные таблетки Pfizer Inc (PFE.N) от Covid-19 на 89% снижают вероятность госпитализации или смерти для взрослых, рискующих заболеть тяжелой формой болезни.

Об этом сообщает британское новостное агентство Reuters.

Ученые проанализировали состояние 1219 пациентов с диагнозом Covid-19, по крайней мере, с одним фактором риска тяжелого заболевания, таким как ожирение или пожилой возраст.

Было обнаружено, что 0,8% получавших Pfizer в течение трех дней после появления симптомов были госпитализированы и ни один из них не умер через 28 дней после лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Началось тестирование украинской вакцины от Covid-19

"Мы увидели, что у нас действительно высокая эффективность, даже если прошло пять дней после лечения пациента... люди могут подождать несколько дней, прежде чем пройти тест, и это значит, что у нас есть время для лечения", - сказала Аннализа Андерсон, руководитель программы Pfizer.

В Украине начинаются клинические испытания Covid-таблеток Pfizer и Merck. В клинических исследованиях примут участие лица, контактировавшие с больными Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Британские ученые доказали эффективность таблеток Pfizer». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 21708
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 19378
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9882
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 3 Просмотров: 9405
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 7317
Здоровье
Отстраненным от работы антивакцинаторам не будут оплачивать больничные
Отстраненным от работы антивакцинаторам не будут оплачивать больничные Просмотров: 388
Помочь при наркотической зависимости можно без медикаментов
Помочь при наркотической зависимости можно без медикаментов Просмотров: 18
Назвали суперфуд, обладающий многими лечебными свойствами
Назвали суперфуд, обладающий многими лечебными свойствами Просмотров: 36
Почему важна гигиена зрения
Почему важна гигиена зрения Просмотров: 36
За минувшие сутки от коронавируса скончались 696 украинцев
За минувшие сутки от коронавируса скончались 696 украинцев Просмотров: 486
Больше всего комментируют
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
Лаврские попы напали на журналистов
2
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Голосов: 1244
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть