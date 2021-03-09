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вторник, 09 марта 2021 08:44

Коронавирус "помолодел": кто начал болеть чаще

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Коронавирус &quot;помолодел&quot;: кто начал болеть чаще
Covid-19 "помолодел" по сравнению с мартом-апрелем 2020 года. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Во Львовской области на коронавирус все чаще болеют люди молодого возраста.

Это свидетельствует о том, что Covid-19 "помолодел", рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко.

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"Сейчас больные - это люди относительно молодого возраста, то есть до 55 лет. Есть госпитализированные, которым 22-23 года. На самом деле, это - существенные изменения, которые свидетельствуют, что Covid-19 "помолодел" по сравнению с мартом-апрелем 2020 года, когда только начиналась эпидемия в Украине", - пояснил медик, передает ТСН.ua.

За последние сутки в Украине обнаружили 3261 нового больного коронавирусом. Из них детей - 160, медработников - 54. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 410 061 украинец. Такие данные по состоянию на утро 9 марта сообщает Минздрав. Умерли 27 204 пациентов, из них 76 за последние сутки. Выздоровели - 1 199 229, за последние сутки 975.

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Дата
09
марта

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

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